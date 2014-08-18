Web service данные на странице личного кабинета

Общие параметры:

Бизнес задача - создание страницы личного кабинета пользователя, на которой отображаются заказы оформленные через стороннюю систему за выбранные период времени.

1. Для сайта на базе Joomla 2.5 предполагается использование стандартного функционала личного кабинета:

1. Для каждого зарегистирированного пользователя хранить параметры (номера телефонов (может быть несколько), уникальный идентификатор - 1 поле)

2. Создать страницу личного кабинета на которую выводить список данных получаемых от веб-сервиса (есть готовый веб-сервис SOAP), на странице должны быть 2 поля типа календарь (дата С дата ПО), данные из этих полей должны передаваться как входящие параметры веб-сервису.

3. Страницу необходимо привязать к пункту меню личного кабинета.

4. Функционал должен быть реализован модулем - иметь возможность установить/удалить при необходимости.