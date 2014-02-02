Доработать сайт"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок158 просмотров

Нужно:

Нужно доработать сайт под ай-пад(обрезает)

И решить проблему с отправкой почты!

11 лет назад
Lehaaaa6794
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров