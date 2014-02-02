Создание игрового сайта-аналога, с Google Maps API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки140 просмотров

Необходимо создать игровой сайт, аналог сайта http://www.mapstd.com/

Отличия будут небольшими - немного другие объекты для расстановки на карте с другими характеристиками, а в остальном во многом все будет похоже на mapstd.com.

Прошу указывать порядок цен и сроки.

11 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$700
14 дней
промурыжил две недели, ничего не сделал. Хорошо хоть предоплату не дали, хотя он ее постоянно просил (договаривались без предоплаты)

Заявки фрилансеров

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад