Создание игрового сайта-аналога, с Google Maps API

Необходимо создать игровой сайт, аналог сайта http://www.mapstd.com/

Отличия будут небольшими - немного другие объекты для расстановки на карте с другими характеристиками, а в остальном во многом все будет похоже на mapstd.com.

Прошу указывать порядок цен и сроки.