Парсер

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Закрыт5 заявок155 просмотров

Нужен парсер с польского сайта http://allegro.pl/czesci-samochodowe-620

Товар спарсен по критерием:

Запчасть(тнвд)

Марка авто(ауди)

Модель(а8)

Обьем двигателя(4.2)

Номер запчасти(есть в описании\не всегда)

Пояснение(адекватный перевод с поьского)верхняя шапка

Цена

Ссылка на страницу

http://i.imgur.com/WEaiGhU.png

иногда номера прописаны в описании. нужна формула их опознавания

необходимы регулярные обновления. возможность получать результат в разных форматах.

11 лет назад
euroautopart
Алексей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров