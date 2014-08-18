Доработка ИМ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка92 просмотра

Необходимо встроить функционал скидочных акций в ИМ на Simpla.

Подробности в личку.

11 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
В очередной раз +10 баллов. Спасибо!

Заявки фрилансеров

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад