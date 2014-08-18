Правки, Создание модуля добавления регионов

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Закрыт4 заявки125 просмотров

Сайт на MODX. Необходимо сделать правки. Также разработать модуль добавления регионов.

MODX
11 лет назад
telemegaru
Александр 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров