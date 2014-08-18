Ищем человека, который может доработать существующий сайт на друпале. Список правок можно посмотреть во вложении. Жду предложений и стоимость работы.
Правки, Создание модуля добавления регионов
Сайт на MODX. Необходимо сделать правки. Также разработать модуль добавления регионов.
Заявки фрилансеров
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