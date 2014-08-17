Необходимо доработать страницу оплаты, добавить пару элементов и реализовать обработку запросов на нашем сервере.
Автоэкспорт, система записи туристов
Здравствуйте,
хочу узнать возможно ли сделать
1) скрипт/дополнение/форму которую можно было бы поставить на сайт вместо существующей
http://marina-travel.ru/onlayn_zayavka
для того чтобы был автоэкспорт в программу записи туристов , по аналогии человек записался ФИО, дата, город - автоматически бы экспортировалось в систему по записи туристов , без ручной работы как сейчас.
2) на данный момент список по туристам у нас отдельно - на php отдельный сайт , хотелось бы или доработать существующее или сделать на чем-то другом, очень желательно с совместимостью с п.1
что включает в себя система:
-выбор маршрута - выбор месяца - дата
-регистрация пользователей в системе, вход пароль/логин
-полномочия пользователей - чтобы можно было давать полномочия на просмотр того или иного маршрута каждому пользователю отдельно
-наличия черного списка туристов - желательно на кнопку , по ФИН или тел. , как-то нужно чтобы при добавлении или допустим при нажатии кнопки текущий список туристов проверился с теми кто есть в черном списке и показывал это
-так же дополнения в самой программе - список диспетчеров , списки по автобусам , как отдельные темы где можно писать общую информацию для общего пользования.
примерно так в общих чертах, хотелось бы услышать мнения и предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Натянуть готовую верстку движок joomla 3.0 http://cartech.cpaw.ru/Завершен11 лет назад
Есть сайт http://консалтингпродаж.рф с формой захвата (три одинаковых формы). К ним нужно подключить форму события timepad.ru. Т.е. чтобы при вводе контактов на сайте все данные отправлялись в базу таймпад. Поля для ввода ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно на сайте в тексте убрать ссылки если это возможно пример http://dom-semua.ru/popylar-diets/184-ovochnai-die... И нужно сделать тизерный скрипт для перелинковки вот ссылка на скрипт — Код тизерного блока — http://adne.info/trafik-perelink/ 500 wmrВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо внимательно натянуть готовую верстку страницы товара на сайт. Админка – Simpla CMS. Верстка полностью готова, файл в аттаче. Предлагайте цены и срокиЗавершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо натянуть сверстанный интернет-магазин на MODx (revo). ТЗ и превью макетов скидываем претендентам.Завершен11 лет назад
Добрый день! Требуется написать скрипт для сбора ID пользователей вконтакте. Подробнее написано в ТЗ, которое вышлю всем желающим по запросу на оценку.Завершен11 лет назад
- $10
Необходимо доработать веб-форму. php, и доработать отправку данных этой формы на почтовый ящик. 1. Доработать отправку формы на email (были добавлены несколько полей и селекторов) 2. Сделать jquery валидацию на заполненность, ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно разработать карту сайта для cms wordpress в которой будут выводится новости в хронологической порядке из любых разделов, без разбивки на разделы, выводить регулированное, то есть заданное кол-во новостей на ...Завершен11 лет назад
Необходимо реализовать такой функционал Через 20 секунд от захода посетителя на сайт (не важно, на какую страницу он зашёл) открывается лайтбокс с предложением (картинка в приложении). Лайтбокс выходит только один раз для ...Завершен11 лет назад