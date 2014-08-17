Автоэкспорт, система записи туристов

Здравствуйте,

хочу узнать возможно ли сделать

1) скрипт/дополнение/форму которую можно было бы поставить на сайт вместо существующей

http://marina-travel.ru/onlayn_zayavka

для того чтобы был автоэкспорт в программу записи туристов , по аналогии человек записался ФИО, дата, город - автоматически бы экспортировалось в систему по записи туристов , без ручной работы как сейчас.

2) на данный момент список по туристам у нас отдельно - на php отдельный сайт , хотелось бы или доработать существующее или сделать на чем-то другом, очень желательно с совместимостью с п.1

что включает в себя система:

-выбор маршрута - выбор месяца - дата

-регистрация пользователей в системе, вход пароль/логин

-полномочия пользователей - чтобы можно было давать полномочия на просмотр того или иного маршрута каждому пользователю отдельно

-наличия черного списка туристов - желательно на кнопку , по ФИН или тел. , как-то нужно чтобы при добавлении или допустим при нажатии кнопки текущий список туристов проверился с теми кто есть в черном списке и показывал это

-так же дополнения в самой программе - список диспетчеров , списки по автобусам , как отдельные темы где можно писать общую информацию для общего пользования.

примерно так в общих чертах, хотелось бы услышать мнения и предложения.