Доработать php форму и отправку заявки на email

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок166 просмотров

Необходимо доработать веб-форму. php, и доработать отправку данных этой формы на почтовый ящик.

1. Доработать отправку формы на email (были добавлены несколько полей и селекторов)

2. Сделать jquery валидацию на заполненность, если не заполнено поле подсвечивать форму красным.

jQueryPHP
11 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PROphp
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
11 лет назад
$10
1 день
Выполнил все в срок, рекомендую!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

PROphp
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
11 лет назад

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