Лизинговый калькулятор

Все необходимые для расчета данные предоставляю в экселе. Начальные данные - марка автомобиля (выбирается из списка), стоимость автомобиля (проставляется вручную), процент первоначального взноса (выбирается вручную, ограничен сверху/снизу в зависимости от марки автомобиля), срок лизинга. На этой основе рассчитывается сумма ежемесячного взноса и процент переплаты.

Калькулятор будет встраиваться в имеющийся сайт, соответственно, нужно будет настроить его внешний вид соответствующим образом.

Жду предложений с явно указанными ценой и сроками.

Оплата Яндекс-деньги

Спасибо