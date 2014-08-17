Перенести сайт wordpress на новый домен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок202 просмотра

Добрый день

необходимо перенести сайт wordpress на новый домен

сроки 1 день , желательно сегодня.

приоритет выбора исполнителя по цене и сроку

оставляйте свои контакты skype и icq в сообщениях, если их нет в профиле.

WordPress
11 лет назад
winews
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро вышел на связь, по срочному проекту, решил все поставленные задачи, плюс несколько задач дополнительно. Грамотный специалист. Буду рад еще поработать вместе.
Было приятно работать с Евгением. четко поставил задачу, отвечал на дополнительные вопросы оперативно. Оплатил больше чем договаривались за хорошую работу)

Заявки фрилансеров

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад