Симлинк на клавишу enter

Добрый день.

Господа, не знаю как это называется в php коде, необходимо поправить код whois скрипта так, чтобы он выполнялся нажатием клавиши enter.

Сейчас он работает только по нажатию клавиши "проверить".

Нажатие enter вообще очищает поле.

Также, небольшая модификация скрипта, вывод IP адреса проверяемого домена.

Разумеется, скрипт не должен оказаться в сети...