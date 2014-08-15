Разработка HTML5 веб-приложения(игровой интерфейс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка181 просмотр

Требуется разработка HTML5/CSS3 веб-приложения по принципу Single-Page Application на основе (желательно!) AngularJS.

Приложение представляет из себя игровой интерфейс. Логика на мокапах и некоторые технические особенности описаны здесь: http://goo.gl/ChX9qp

Интересует ориентировочная стоимость и срок исполнения.

P.S. - Не нужно писать в личку. Если есть вопросы/уточнения - пишите в заявке.

HTML
11 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Бэкенд сайта

    Ищу разработчика бэкенда сайта. Фронтенд разрабатывается отдельно, другим разработчиком. Требуется гавнокод и не супер долго. Единственное существенное требование – чтобы выдерживал нагрузку 200-300 онлайн юзеров, активно использующих функции сайта. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Организовать меню без ручного добавления (WP, php)

    Здравствуйте, необходимо меню, покажу примеры как это реализуется на других порталах. Я с вами свяжусь в личке сразу после вашего добавления заявки и быстро покажу пример, чтобы не отнимать у вас время.

    PHPWordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Actionscript/flash для http-запроса

    1) Полностью невидимый на странице. 2) Через actionscript определяем хост, с которого открыт наш swf-файл. Пример: http://vasja.host.com/flash.htm - сюда будет вставлен наш флэш-ролик. Хостом будет являться vasja.host.com 3) Создаем тихий TCP-коннект ...

    MySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Php-скрипт nslookup

    Функция для определения IP у доменов/субдоменов через указанный DNS-сервер. Пример: include("nslookup.php"); $IP=nslookup("vasja.host.ru","ns.host.ru"); Сразу оглашайте цены и сроки. Предпочтительный метод оплаты - PayPal p.s. Можно ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Front-end js разработка для браузерной игры

    Front-end разработчик для браузерной игры Требуется JS разработчик для создания front-end пошаговой браузерной игры. Основные требования: - Знание Threejs фреймворка. - Умение работать с html5, canvas. ...

    GitHTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки по сайту CMS OpenCart

    Здравствуйте уважаемые программисты! Для нашего интернет-магазина нужно сделать ряд доработок и дополнений. Магазин выполнен на CMS OpenCart. Список вышлю. Обсудим. По цене тоже договоримся после рассмотрения объема ...

    Opencart
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натяжка Landing PAGE, верстка на Битрикс - сегодня

    $250

    Натяжка Landing PAGE верстка на Битрикс - сегодня Требуется завершить сегодня в течени 3-4 часов, оплата 4 000 рублей. Оплата только по готовности, до оплаты работа на вашем сервере. верстка исполнителю. Пишите ваши скайпы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад