Ищу разработчика бэкенда сайта. Фронтенд разрабатывается отдельно, другим разработчиком. Требуется гавнокод и не супер долго. Единственное существенное требование – чтобы выдерживал нагрузку 200-300 онлайн юзеров, активно использующих функции сайта. ...
Разработка HTML5 веб-приложения(игровой интерфейс)
Требуется разработка HTML5/CSS3 веб-приложения по принципу Single-Page Application на основе (желательно!) AngularJS.
Приложение представляет из себя игровой интерфейс. Логика на мокапах и некоторые технические особенности описаны здесь: http://goo.gl/ChX9qp
Интересует ориентировочная стоимость и срок исполнения.
P.S. - Не нужно писать в личку. Если есть вопросы/уточнения - пишите в заявке.
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