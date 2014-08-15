Доработки по сайту CMS OpenCart

Здравствуйте уважаемые программисты!

Для нашего интернет-магазина нужно сделать ряд доработок и дополнений.

Магазин выполнен на CMS OpenCart.

Список вышлю. Обсудим. По цене тоже договоримся после рассмотрения объема работ.

Проходимцев и шапкозакидателей прошу не беспокоить. Предоплат не делаем, так что навариться и свалить не получиться.

Оплату сделаем 2 частями. 1 часть после выполнения первой половины работы. 2 часть по окончанию всех работ.

Заранее спасибо!