Доработки по сайту CMS OpenCart

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Закрыт9 заявок193 просмотра

Здравствуйте уважаемые программисты!

Для нашего интернет-магазина нужно сделать ряд доработок и дополнений.

Магазин выполнен на CMS OpenCart.

Список вышлю. Обсудим. По цене тоже договоримся после рассмотрения объема работ.

Проходимцев и шапкозакидателей прошу не беспокоить. Предоплат не делаем, так что навариться и свалить не получиться.

Оплату сделаем 2 частями. 1 часть после выполнения первой половины работы. 2 часть по окончанию всех работ.

Заранее спасибо!

Opencart
11 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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