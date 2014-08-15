Сайт знакомств на InstantCMS 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки173 просмотра

Основные задачи:

1. Синхронизация пользователей двух сайтов. (второй сайт не на InstantCMS)

2. Платные подарки.

3. Партнерская программа.

4. Платные конкурсы.

5. Платные фотогалереи пользователей.

6. Гости.

7. Объявления о попутчиках.

8. Изменение внешнего вида.

Планируемая CMS: InstantCMS 2 с Биллингом для InstantCMS 2.

Примерную цену и сроки исполнения жду от программиста, детали и подробности обсудим.

Оплата после выполнения работ. Возможна поэтапная оплата.

11 лет назад
Marie1
Мария 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров