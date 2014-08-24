Настроить лайтбокс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок230 просмотров

Настроить имеющийся на сайте (например тут: http://palvira.com.ua/katalog/5257) скрипт увеличения картинки товара при клике таким образом, чтобы он при увеличении не подгонял картинку под размер экрана, а открывал оригинальный размер картинки.

11 лет назад
GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

chft
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$12
1 день
Саша отлично справился с поставленной задачей, решил ее без доступа к редактированию файлов на сервере, чему я очень рад. Рекомендую как грамотного специалиста.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

chft
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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