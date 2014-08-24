Необходимо на сайте: umensweb.ru/test/ в разделе ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ сделать так чтобы, при нажатии на монитор страничка сайта в картинке открывалась всплывающим окном. Такая реализация есть на сайте: cosmaweb.ru А также настроить ...
Настроить лайтбокс
Настроить имеющийся на сайте (например тут: http://palvira.com.ua/katalog/5257) скрипт увеличения картинки товара при клике таким образом, чтобы он при увеличении не подгонял картинку под размер экрана, а открывал оригинальный размер картинки.
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