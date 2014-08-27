Нужно сделать замену страницы - Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок218 просмотров

Нужно сделать подмену страницы контактов в зависимости от субдомэйна. Сайт на Wordpress.

Есть сайт на Wordpress xxxx.com

Создан субдомэйн yyy.xxx.com

Нужно:

1) при захождении пользователя на сайт yyy.xxx.com чтобы весь контент был равен сайту xxxx.com, кроме страницы с контактными данными.

2) Страница с контактными данными должна содержать номер телефона, адрес и форму обратной связи. Данной странице еще нет, и ее надо будет сделать. Все поля в этой странице должны быть редактируемые.

3) Для каждой формы обратной связи будет свой Email куда будут поступать запросы.

4) При нажатии или наборе в браузере xxxx.com или аналогичного субдомэйна zzz.xxx.com пользователь должен переадресовываться на yyy.xxx.com так как, он уже зашел на сайт через yyy.xxx.com

5) В панели управления задать IP исключения из правила 4

В админзоне должно быть возможным следующее:

1) Создать контактную страницу для субдомэйна yyy.xxx.com

2) Создать форму обратной связи с уникальным Email адресом. Emal адрес должен прописываться для каждой формы обратной связи. Форма обратной связи иметь возможность отображаться на контактной странице.

3) Внесения, удаление IP исключений

Весть контент имеющийся и создаваемый на xxxx.com должен отображаться на всех субдомэнах корректно.

Существующий сайт должен работать корректно после реализации на нем вышеупомянутого задания.

Дубликат сайта с контентом не рассматривается. Прошу вас писать, как именно вы представляете техническую реализацию данного проекта.

WordPress
11 лет назад
aupairhaus
Быков 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Это редкий случай когда программист полностью выполняет на все 100%, то что нужно заказчику не задавая лишних вопросов, не ища путей для облегчения себе задания. Очень доволен работой, рекомендую.
Четкая постановка задания, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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