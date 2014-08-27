Нужно сделать замену страницы - Wordpress

Нужно сделать подмену страницы контактов в зависимости от субдомэйна. Сайт на Wordpress.

Есть сайт на Wordpress xxxx.com

Создан субдомэйн yyy.xxx.com

Нужно:

1) при захождении пользователя на сайт yyy.xxx.com чтобы весь контент был равен сайту xxxx.com, кроме страницы с контактными данными.

2) Страница с контактными данными должна содержать номер телефона, адрес и форму обратной связи. Данной странице еще нет, и ее надо будет сделать. Все поля в этой странице должны быть редактируемые.

3) Для каждой формы обратной связи будет свой Email куда будут поступать запросы.

4) При нажатии или наборе в браузере xxxx.com или аналогичного субдомэйна zzz.xxx.com пользователь должен переадресовываться на yyy.xxx.com так как, он уже зашел на сайт через yyy.xxx.com

5) В панели управления задать IP исключения из правила 4

В админзоне должно быть возможным следующее:

1) Создать контактную страницу для субдомэйна yyy.xxx.com

2) Создать форму обратной связи с уникальным Email адресом. Emal адрес должен прописываться для каждой формы обратной связи. Форма обратной связи иметь возможность отображаться на контактной странице.

3) Внесения, удаление IP исключений

Весть контент имеющийся и создаваемый на xxxx.com должен отображаться на всех субдомэнах корректно.

Существующий сайт должен работать корректно после реализации на нем вышеупомянутого задания.

Дубликат сайта с контентом не рассматривается. Прошу вас писать, как именно вы представляете техническую реализацию данного проекта.