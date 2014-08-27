Необходимо для пользователей сайта на основе какого либо скрипта сделать авторризацию, панель пользователя и админа с функциями биллинга и оплаты. Прошу обращаться тех кто с опытом спасибо. Подробнее обсуждение с кандидатом.
Нужно сделать замену страницы - Wordpress
Нужно сделать подмену страницы контактов в зависимости от субдомэйна. Сайт на Wordpress.
Есть сайт на Wordpress xxxx.com
Создан субдомэйн yyy.xxx.com
Нужно:
1) при захождении пользователя на сайт yyy.xxx.com чтобы весь контент был равен сайту xxxx.com, кроме страницы с контактными данными.
2) Страница с контактными данными должна содержать номер телефона, адрес и форму обратной связи. Данной странице еще нет, и ее надо будет сделать. Все поля в этой странице должны быть редактируемые.
3) Для каждой формы обратной связи будет свой Email куда будут поступать запросы.
4) При нажатии или наборе в браузере xxxx.com или аналогичного субдомэйна zzz.xxx.com пользователь должен переадресовываться на yyy.xxx.com так как, он уже зашел на сайт через yyy.xxx.com
5) В панели управления задать IP исключения из правила 4
В админзоне должно быть возможным следующее:
1) Создать контактную страницу для субдомэйна yyy.xxx.com
2) Создать форму обратной связи с уникальным Email адресом. Emal адрес должен прописываться для каждой формы обратной связи. Форма обратной связи иметь возможность отображаться на контактной странице.
3) Внесения, удаление IP исключений
Весть контент имеющийся и создаваемый на xxxx.com должен отображаться на всех субдомэнах корректно.
Существующий сайт должен работать корректно после реализации на нем вышеупомянутого задания.
Дубликат сайта с контентом не рассматривается. Прошу вас писать, как именно вы представляете техническую реализацию данного проекта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт manestet.ru на joomla После оформления заказа на сайте, сообщение о заказе и его параметрах поступало на указанную почту. В настоящий момент заказы на почту переадресовываются не стабильно. Проблема судя по всему не в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
В проекте на Symfony2 не создается таблица sylius_sales в базе данных при выполнении команды php app/console doctrine:schema:update --force. Все вопросы присылайте на почту. Оплата 1000 руб. Ссылка на файлы: https://drive.google.com/file/d/0B7t2z5bbWRZVV2EyejVIVzNNaEU/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для интернет магазина нужен скрипт который будет: 1) Скачивать с сайтов поставщиков прайс листы в .CSV (ссылки постоянная, всего три поставщика) 2) Находить заданные артикулы в прайсах и подставлять количество товаров 3) ...Завершен11 лет назад
Есть на вордпресе доска объявлений. Нужен плагин для удаления из базы данных дубликатов объявлений по Заглавию (title) и Описанию. Если заглавие и описание совпадают, то дубликат удаляется из базы.Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Требуется доработка скрипка под поисковые системы для дальнейшего продвижения. Работает на PHP и использует XML интерфейсы Plati.ru в полном объёме, а точнее что бы прописывались title, description и keywords автоматически ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Мой отец попросил меня скачать ВСЮ музыку этих четырех исполнителей. Я все не могу найти время. http://zaycev.net/artist/113845 http://zaycev.net/artist/112080 http://zaycev.net/artist/114523 http://zaycev.net/artist/126246 Не забудьте зарегистрироваться, тогда скачивать легче, чем не ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужно отпарсить калькулятор доставки отсюда: http://www.kolesapro.ru/DeliveryCalc/default.asp и вставить на www.pneu.ruЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно отпрасить калькулятор выкупа шин отсюда: http://www.shina-33.ru/vikup-shin.html и сделать такой же для www.pneu.ruЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать скрипт, функции скрипта: Пользователь из таблицы users вводит данные в форму, и нажимает кнопку отправить, в ответ он получает статус обрабатывается, данные отправились на N- Страницу, там я выбираю стоит ли активировать ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад