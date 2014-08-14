Доработка скрипта партнёрской программы.

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Закрытнет заявок146 просмотров

Здравствуйте. Требуется доработка скрипка под поисковые системы для дальнейшего продвижения.

Работает на PHP и использует XML интерфейсы Plati.ru в полном объёме, а точнее что бы прописывались title, description и keywords автоматически в полной новости.

Мой сайт http://igromania-shop.ru.

Жду предложений и вашу цену.

PHP
11 лет назад
Enokenti
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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