Всем здравствуйте, требуется сделать партнерскую программу. Вообще в идеале можно копию сделать этого: http://www.osiaffiliate.com/demo2.htm Подключаться будет по API или предлагайте свои варианты. Смысл партнерской программы: клиент ...
Доработка скрипта партнёрской программы.
Здравствуйте. Требуется доработка скрипка под поисковые системы для дальнейшего продвижения.
Работает на PHP и использует XML интерфейсы Plati.ru в полном объёме, а точнее что бы прописывались title, description и keywords автоматически в полной новости.
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