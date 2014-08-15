Небольшие задачи html+js

Всем добрый день!

Есть несколько небольших задач по сайту http://verbeq.nichost.ru.

Срок - 1 день.

Задачи:

— активировать вторую карту гугл на странице — http://verbeq.nichost.ru/contacts.html

— настроить подтягивание данных из выпадающего списка в поле value для отправки в форму (на вкладке Оформить заявку);

— сделать URL для автоматической подстановки определённого значения в выпадающий список сразу после перехода на страницу — http://joxi.ru/KZPsU4wyTJDfAoeOpgQ

— подсветить незаполненные поля (проверка на лету, как здесь в корзине http://vasabi-sushi.by/ — http://joxi.ru/hZPsU_3JTJByeTKuZ_U);

— активация кнопки Отправить после заполнения полей — http://joxi.ru/vpPsU4wyTJDKAmuwZRE