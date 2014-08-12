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Отзывы заказчиков
$80
2 балла
9 лет назад
Только обещания. Ничего не сделал. И скорее всего не умеет!
Ответный отзыв
Я объяснил причину отказа и описал что необходимо сделать
$50
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена на отлично: качественно и быстро. Так держать!
Ответный отзыв
Сработали быстро. Оплатил сразу. Всем советую.
$60
10 баллов
9 лет назад
Качество выполненной работы - просто на высочайшем уровне! Выполнено в кратчайшие сроки. Получил все как и хотел, даже лучше. Спасибо за сотрудничество. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Сработали быстро. Оплатил сразу. Всем советую.