Blakwave

Дмитрий Белов Blakwave

 
30 летКазахстан/Караганда
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Blackwave* мерзкая опечатка

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Отзывы заказчиков
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$80
2 балла
9 лет назад
Восстановление, доработка парсера
Только обещания. Ничего не сделал. И скорее всего не умеет!
Я объяснил причину отказа и описал что необходимо сделать
Ответный отзыв
sergge
Сергей 
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Небольшие задачи html+js
Работа выполнена на отлично: качественно и быстро. Так держать!
Сработали быстро. Оплатил сразу. Всем советую.
Ответный отзыв
R0cknRolla
Евгений 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Доработка скрипта на Python
Качество выполненной работы - просто на высочайшем уровне! Выполнено в кратчайшие сроки. Получил все как и хотел, даже лучше. Спасибо за сотрудничество. Всем рекомендую!
Сработали быстро. Оплатил сразу. Всем советую.
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