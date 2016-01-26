R0cknRolla

Нужно создать объявления в Яндекс Директ определенного формата.
Евгений R0cknRollaR0cknRolla
- Контекстная реклама34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать трекер без функций каких-либо, подробнее расскажу в ЛС.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно ответить на один вопрос по Яндекс Директ, кто ответит заплачу символически 1000 рублей!Контекстная реклама25 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется консультация, а так же продвижение в дальнейшем людей, которые имели опыт в продвижение гемблинг сайтов, а именно казино. Сайт будет носить информационный характер.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно собрать точные соответствия по двум ключам, в ЛС.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно помощь в прохождении модерации в Яндекс Директ по тематике Бинарные Опционы, остальное в ЛС.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно подправить один скрипт на php, остальное в ЛС.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно помочь в продвижении музыкальной группы ВКонтакте с 0, больше нужна консультация и начальные действия.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать объявление в Яндексе, подробнее в ЛС.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Создать компанию в Яндекс Директ и обойти ключ который в блек листе.Контекстная реклама16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать компанию в Яндекс Директ на 100-200 ключей. Цену предлагайте.Завершен7 лет назад
Скрипты есть, просто не работают.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть РК в Яндекс Директ, нужно перенести в Google Adwords.Завершен8 лет назад
Нужно найти площадки и разместить посты в социальных сетях. Бюджет указывайте, более подробно в ЛС.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать компанию в Яндекс Директ до 100 ключей, цену указывайте сами.Завершен8 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта медицинской тематики + верстка на Битрикс.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть шаблон, который нужно натянуть на WordPress.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать компанию, пройти модерацию с моим объявлением, подробнее в ЛС.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно продвинуть проект, можно сказать добить, им уже занимались. Подробнее в ЛС.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
В Яндексе есть одно объявление, нужно сделать такое же и пройти модерацию, у меня не получается.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад