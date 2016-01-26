R0cknRolla

Евгений R0cknRolla

 
32 годаУкраина/Кривой Рог
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Подправить скрипт на PHP
Все четко объяснили, оплата быстрая, рекомендую :)
Выполнил очень быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
SevenShots63
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
10 баллов
7 лет назад
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Рекомендую, грамотно поставил задачу. Оплатил моментально после сдачи проекта!
Все быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Включить пару JS скриптов на сайте.
Грамотное ТЗ и своевременная оплата. Мои рекомендации и благодарности за проект.
Все очень быстро и качественно, рекомендую.
Ответный отзыв
illmano
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
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Четко поставил задачу, оплата в срок. Надежный заказчик!
Выполнено все очень быстро и качественно. Рекомендую!
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Rawel
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
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Отличный заказчик. Понятно ТЗ, оплата в срок.
Все быстро и качественно, Спасибо!
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