Решить проблему отправки сообщений с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки122 просмотра

Всем привет!

Не отправляются сообщения с сайта. Хостер блокирует спам и сообщает о проблемах в разных директориях.

Письмо о проблемах см. ниже.

https://docs.google.com/document/d/1goaRBcSq5ZvcJo50pwo4DcFHEcMxFiRp0p-C2s3HD2E/edit?usp=sharing

Задача: решить вопрос и настроить отправку сообщений с сайтов.

Срок - сегодня. Жду ответ по стоимости и гарании качества ;)

11 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров