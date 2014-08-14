Программа/скрипт для генерации XML файла в нужном

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок219 просмотров

Есть сайт объявлений с возможностью импорта объявлений через xml.

Нужно написать скрипт или программу для автоматизации подачи объявлений. По сути просто генерировать нужный xml файл с заданными настройками. Подробности в приложенном ТЗ. Инструкции для XML имеются.

Постарался заранее написать ТЗ, поэтому предлагаю ознакомиться с документом и в ответах сразу указывать цену и сроки. А также на чем реализуете программу. (Предпочтение PHP, но возможны варианты ASP или даже десктоп софт.)

Если есть вопросы, задавайте, отвечу.

PHP
11 лет назад
apexhosting
Виктор 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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