В джанго-проекте нужно натянуть готовую верстку на бек с частичной доработкой бека. Учебный сайт. На сайте предусмотрено 3 уровня пользователей с разными возможностями: manager, преподаватель, студент.
Программа/скрипт для генерации XML файла в нужном
Есть сайт объявлений с возможностью импорта объявлений через xml.
Нужно написать скрипт или программу для автоматизации подачи объявлений. По сути просто генерировать нужный xml файл с заданными настройками. Подробности в приложенном ТЗ. Инструкции для XML имеются.
Постарался заранее написать ТЗ, поэтому предлагаю ознакомиться с документом и в ответах сразу указывать цену и сроки. А также на чем реализуете программу. (Предпочтение PHP, но возможны варианты ASP или даже десктоп софт.)
Если есть вопросы, задавайте, отвечу.
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