Программист на серию задач:kohana 3, git, html\css

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужен программист.

Требуется знание kohana 3, git, html/css.

Оплата сдельно, по блокам задач:

оцениваете задание, делаете, проверка,исправляете баги, оплата.

Закрываем блок задач и двигаемся далее.

Задач много, проект интересный, перспективный.

Укажите

1.Вашу расчетную ставку в час.

2. сколько часов в день готовы уделять проекту

3. 1-2 ссылки на ваши проекты, которые делали вы или принимали участие с kohana и работой с git.

CSSGitHTML
11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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