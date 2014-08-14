Здравствуйте! Требуется программист со знанием Java программирования. Требуется создавать/переписывать/дописывать плагины для игры Minecraft с использованием Bukkit API. Желательно иметь опыт работы в написании плагинов для данной игры. ...
Доработка корзины на CMS 1C-Bitrix
Добрый день, Уважаемые.
Нужно следующее - корзину сделать как в Softkey http://www.softkey.ua/ - та что есть у нас сейчас работает не корректно, подвисает, тормозит http://sto-market.com.ua
Подробнее: принцип работы корзины не такой как нужно:
- смотрите внимательно работу корзины на сайте - http://www.softkey.ua/
- Товар при нажатии купить, плавно перелетает в корзину. Все присходит без задержек и визуально понятно (у нас нет)
- Сама Корзина сразу появляется при нажатии купить (у нас нет)
- У нас при нажатии купить, некоторые товары вообще не добавляются
(товары с SKU), другие товары нужно несколько раз клацать, но
результата нет, нужно обновлять страницу. Чтобы удалить товары с
плавающей корзины нужно то же обновлять страницу.
Просмотрите внимательно видео, там все видно: http://yadi.sk/d/YUI0RVMQQgQMy - файл лучше скачать, тогда будет нормальное качество.
В общем эта задача была реализована другим программистом, теперь нужно доделать или переделать
в зависимости от того решения которое будите использовать.
Спасибо за внимание жду предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
нужен человек со знанием движка engine. настроить vds и поставить cms. после выполнения этого задания закажу след изменения в движке. в чем проблема: не грузит фото и музыку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Нужно создать HTML опросник Перечень вопросов прилагаю к заданию Основные особенности: 1) Опросник для запуска на локальном компьютере (не подразумевается размещение на сервере) 2) ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Имеется папка с фото. На все фотографии в этой папке нужно наложить водяной знак. Задача простая. Предпочтнение меньшей цене. Пжл сразу указывайте сумму ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте. Я представляю студию, работаем в ценовом сегменте от 30-80 т.р. Ищем программиста/сборщика на постоянное сотрудничество. Задача: Сборка и программирование проектов, натягивание верстки на HostCms. Бюджеты на программирование/сборку: - Корпоративный ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Из админки по GPS мониторингу на Яве и Оракл нужно создать Парсер который будет ежедневно все складывать в XML За подробным тз пишите в личку или сюдаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт для расшифровки VIN номеров. Разрабатывать не надо, нужен готовый. У кого есть? Никакого API, разбор VIN должен происходить на основании собственной базы. Т.е. скрипт должен быть независимый. Готов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется движок для коллективной покупки. Желательно плагин (модуль, доработка) к битрикс, wordpress. Основная цель: в нужной рубрике выкладывается товар (например, ящик незамерзайке) стоимость 1000р. На сайте регистрируются или уже есть пользователи со ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется исполнитель на проект. Задачи: разработка и переработка функционала исправление ошибок Почти все задачи мелкие, но их много и количество постоянно растет. Много времени не потребуют. Требования: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Перестал отображаться модуль слайдов. Joomla 2.5, virtuemart. Линк: ekipstor.ru Изменения в настройках не производились. Нужно найти и устранить конфликт. + Желательно описание, что и как сделано. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад