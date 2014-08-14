Доработка корзины на CMS 1C-Bitrix

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Добрый день, Уважаемые.

Нужно следующее - корзину сделать как в Softkey http://www.softkey.ua/ - та что есть у нас сейчас работает не корректно, подвисает, тормозит http://sto-market.com.ua

Подробнее: принцип работы корзины не такой как нужно:

- смотрите внимательно работу корзины на сайте - http://www.softkey.ua/

- Товар при нажатии купить, плавно перелетает в корзину. Все присходит без задержек и визуально понятно (у нас нет)

- Сама Корзина сразу появляется при нажатии купить (у нас нет)

- У нас при нажатии купить, некоторые товары вообще не добавляются

(товары с SKU), другие товары нужно несколько раз клацать, но

результата нет, нужно обновлять страницу. Чтобы удалить товары с

плавающей корзины нужно то же обновлять страницу.

Просмотрите внимательно видео, там все видно: http://yadi.sk/d/YUI0RVMQQgQMy - файл лучше скачать, тогда будет нормальное качество.

В общем эта задача была реализована другим программистом, теперь нужно доделать или переделать

в зависимости от того решения которое будите использовать.

Спасибо за внимание жду предложения.

11 лет назад
SairusV
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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