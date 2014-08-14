нужен человек со знанием движка engine. настроить vds и поставить cms. после выполнения этого задания закажу след изменения в движке. в чем проблема: не грузит фото и музыку ...
Парсинг данных из админки
Из админки по GPS мониторингу на Яве и Оракл нужно создать Парсер который будет ежедневно все складывать в XML
За подробным тз пишите в личку или сюда
Заявки фрилансеров
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