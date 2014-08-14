Парсинг данных из админки

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Из админки по GPS мониторингу на Яве и Оракл нужно создать Парсер который будет ежедневно все складывать в XML

За подробным тз пишите в личку или сюда

Парсинг данных
11 лет назад
ac1q
Юрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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