Обновление цен на яндекс маркет

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Добрый день.Сайт на cms Joomla, с магазином virtuemart 2

нужна программа или компонент которая будет менять цены на сайте автоматически анализируя цены яндекс маркет

Joomla
11 лет назад
skzevs
Степан 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

roscode
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад