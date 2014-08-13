Обновление цен на яндекс маркет

Доброго времени суток! В настоящее время на интернет-магазине www.nomer-1.by есть модуль фильтров товаров, пример которого можно глянуть тут http://www.nomer-1.by/videoregistratory.html Необходимо "допилить" имеющийся фильтр до того состояния, чтобы: 1. "связать" параметры и категории ...