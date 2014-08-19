Вставка произвольного кода в статью Wordpress

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Завершен4 заявки139 просмотров

Доработка первого кода по ссылке:

http://wp-kama.ru/id_236/reklamnyiy-blok-v-tekste-stati.html

Добавление нескольких условий.

WordPress
11 лет назад
xoader
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Serget
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
С поставленной задачей Сергей справился хорошо, учитывая все мои пожелания. Очень приятный в общении парень, буду еще обращаться.
Отличный заказчик - моментальная оплата и чёткая постановка задачи. Рекомендую всем, и сам буду рад работать вместе дальше.

Заявки фрилансеров

Serget
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад