Вставка произвольного кода в статью Wordpress

Нужно разобраться с формой «Рассчитать спецификацию» (в верху сайта) , там для загрузки файлов используется компонент main.file.input, который не корректно подключен. Нужно корректно подключить и дописать код, чтобы он записывал параметры загруженных файлов (не менее ...