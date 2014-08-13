Разработка компонента и шаблока к нему под 1с-битр

Разработать компонент для 1с-битрекс который будет решать задачу согласно ТЗ.

И натянуть на него готовую вёрстку.

Оплата после демонстрации работы компонента/раздела, на вашем сервере.

Жду предложения со сроком и ценой.

Внимание, единые условия сотрудничества с нами таковы:

* Нет предоплаты для новых исполнителей. Через безопасную сделку пожалуйста

* Если задача не большая, то оплата после демонстрации результата.

* Если задача большая, то оговариваются промежуточные точки и оплата согласно выполнения их.