Нужно установить плеер на сайт

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Закрыт4 заявки207 просмотров

Требуется установить и настроить плеер для сайта сериалов с плейлистом (к примеру, uppod), видео которого будет показываться как на компьютере, так и на устройствах не поддерживающих flash. пишите цену и срок

11 лет назад
mirasite
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров