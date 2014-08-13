Модуль для Опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Нужно написать модуль продавцов для магазина опенкарт.

Продавец должен иметь возможность зарегистрироваться и выставить свои товары на продажу.

В админке должна быть статистика по продавцам и инфо о них.

Интересует хорошая работа за минимальную цену.

Жду предложения с ценами!

Opencart
11 лет назад
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12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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