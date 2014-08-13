Есть уже натянутый на юкоз дизайн с рабочим функционалом. Но не до идеала верстка натянута есть косяки отступы и т д не по дизайну. Так же есть места которые нужно настроить еще. Нужны знание хорошие ...
Модуль для Опенкарт
Нужно написать модуль продавцов для магазина опенкарт.
Продавец должен иметь возможность зарегистрироваться и выставить свои товары на продажу.
В админке должна быть статистика по продавцам и инфо о них.
Интересует хорошая работа за минимальную цену.
Жду предложения с ценами!
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