Перенести сайт с самописи на MODx REVO

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки151 просмотр

Необходимо перенести сайт http://www.ca-priz.ru/ перенести на MODx REVO сейчас он на самописи. Перенести - то есть сохранить урлы, контент, верстку (дизайн). Сайт не сложный.

MODX
11 лет назад
xCodeMan
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

endo_khm
Денис 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$130
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

endo_khm
Денис 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад