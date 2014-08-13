Интернет магазин на шоп скрипте - незнач. проблема

Требуется на cms shop scritp найти проблему: почему в админке не создать новую категорию и не отредоктировать старые категории...в нем нет редактора и кнопки сохранить! Такое ощущение что не до конца скрипт подгружает.

Сайт: www.lyric-line.ru

Просьба стучаться профессионалам, а не новичкам. Главное — ничего не сбить и НЕ ЗАНЕСТИ ВИРУСЫ с жучками!!! Проверим.

Цена: 1500 руб. (50 долл)