Доработки по сайту

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок292 просмотра

Здравствуйте,

Нужно сделать кое какие доработки по партнерке сайта i-cryptex(dot)com

Партнерка работает, платежи принимаются, нужно заменить существующего мерчанта(прием платежей) на нового и сделать доработки:

1. Архивация таблиц в месяцы, а выводить как сейчас только текущий. С возможность просмотра и скачивания таблиц за прошлые месяцы.

2. Сделай еще одну вкладку Partner Stats - в ней будет таблица со статистикой по партнерам. Также нужно будет выводить по месяцам и годам.

В таблице следующие колонки:

Партнер | клики | покупки

3.Сделаь еще одну вкладку Sub-Partner Stats - таблица со статистикой по конкретному партнеру. Также нужно будет выводить по месяцам и годам.

В ней следующие колонки:

Партнер | subid | клики | покупки

4. Сделать возможность каждому партнеру просматривать свою статистику. Т.е. При создании партнера надо будет ему присваивать еще и пароль для входа в систему.

Например по ссылке /stats надо будет ввести логин и пароль и партнер будет видеть таблицу из пункта (3). Ну и кнопка выход.

5.Сделать возможным в таблице Orders удалять покупки. Т.е. напротив каждой покупки сделать кнопки Refund и Sale и колонку рядом в которой будет отображаться состояние.

Скрипт партнерки свой.

Жду ваши предложения,

Вячеслав

11 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

The_Sign_Painter
Ерлан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-5)
11 лет назад
$200
1 день
Ерлан просто молодец! Решил довольно непростую задачу быстро и качественно. Талантливый программист, с ним определенно можно иметь дело!
Вячеслав замечательный заказчик! Чётко поставленное Т3, отличное понимание проекта, коммуникабельность, и конечно же самое главное - хорошая и своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

The_Sign_Painter
Ерлан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-5)
11 лет назад

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