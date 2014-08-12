Нужно дописать и установить модуль интернет эквайринга для интернет магазина на opencart согласно техническим требованиям изложенным в прикреплённых файлах. Банк с которым заключается договор: "Альфа банк". Файлы модуля в архиве. Просьба оставлять заявки ...
Скрипт сбора цен с Яндекс.Маркет
Добрый день!
Нужен скрипт который по артикулу будет собирать с яндекс маркета информацию по ценам на этот товар! Не зависимо есть карточка товара или нет!
Отчет должен быть вида:
Артикул
цена минимум ,
цена средняя,
цена самая дорогая
Оплата по факту!
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