Модуль интернет эквайринга на opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок184 просмотра

Нужно дописать и установить модуль интернет эквайринга для интернет магазина на opencart согласно техническим требованиям изложенным в прикреплённых файлах. Банк с которым заключается договор: "Альфа банк".

Файлы модуля в архиве.

Просьба оставлять заявки с указанием стоимости и сроков.

Opencart
11 лет назад
s3rious1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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