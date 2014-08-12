Помочь устранить причину не рабочей капчи

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Закрыт1 заявка168 просмотров

Привет всем есть сайт http://sistemastc.ru/

На нем есть страница регистрации http://sistemastc.ru/registr.php

Но там не работает капча... вместо неё черный квадрат

Помогите настроить и решить проблему с этим

11 лет назад
SANGA666
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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