Нужен программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок199 просмотров

BackEnd программист

Обязательно:

Опыт написания Back-End приложений для WEB на:

PHP или Phyton (Любые удобные Вам фрейморки)

Опыт интеграции c MYSQL

Опыт построения архитектуры БД под придложение

Опыт оптимизации работы с БД

Опыт написания собственных библиотек

Желательно

Опыт написания приложений для интерфейсов Asterisk

Для Front-end программиста

Обязательно

Опыт кастомизации библиотек javascript

Опыт работы с WebRTC

AsteriskJavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
Sasha42
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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