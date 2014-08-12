Программист UMI.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки80 просмотров

Добрый день, коллеги!

Ищется программист со знанием UMI.CMS

Основные задачи:

- Верстка и натяжка макетов

- Написание модулей и кастомов для UMI.CMS

Обязательные требования:

- знание xslt шаблонизатора

- знание api и особенностей системы

- опыт написание кастовом и модулей

В качестве отклика присылайте реализованные сайты или модули на UMI

Готов ответить на любые вопросы.

11 лет назад
sergunyaru
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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