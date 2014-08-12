Необходимо настроить на сайте платежный агрегатор www.payanyway.ru. Сервис подключен. Но в процессе тестирования выявилась некорректная работа системы. Необходимо разобраться в чем дело. На сервисе есть адекватная тех поддержка. В настройку ...
Приложение для планшета на java
Написание приложения для планшета на java
1. Использовать будет на планшетах Samsung Galaxy Tab2 10.1 и Samsung Galaxy Tab3 10.1.
2. Версии Андроида: 4.0.1 и 4.2.2 соответственно.
3. Суть приложения – заполнение форм и экспорт заполненных форм в xls/xlsx файл.
4. Необходимый потенциал для развития– синхронизация данных с сервером компании, но пока это не нужно.
Более подробно в приложении.
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