Приложение для планшета на java

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Написание приложения для планшета на java

1. Использовать будет на планшетах Samsung Galaxy Tab2 10.1 и Samsung Galaxy Tab3 10.1.

2. Версии Андроида: 4.0.1 и 4.2.2 соответственно.

3. Суть приложения – заполнение форм и экспорт заполненных форм в xls/xlsx файл.

4. Необходимый потенциал для развития– синхронизация данных с сервером компании, но пока это не нужно.

Более подробно в приложении.

AndroidJava
11 лет назад
tichm3
48 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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