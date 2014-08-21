Добавить в меню сайта два новых раздела

1) Добавить в меню пункт ГИА (между 9 и 10 классом) с подпунктами «Математика» берётся из таблицы cate where class == ‘222’. «Физика» - берётся из таблицы cate where class == ‘222’

2) Страница ГИА --> Математика:

URL: http://vuroki.ru/uroki/gia_matematika.html

ГИА по математике

Берутся из cate keys where id == ‘222’

H1: Готовимся к ГИА по математике

Дальше идет список с видео-уроками (пример страницы http://vuroki.ru/ege_cat/25)

1. Дробные выражения. Часть 1

2. Выражения содержащие квадратный корень

3) Страница ГИА --> Физика:

URL: http://vuroki.ru/uroki/gia_fizika.html

ГИА по физике

Берутся из cate keys where id == ‘222’

H1: Готовимся к ГИА по физике

Дальше идет список с видео-уроками (пример страницы http://vuroki.ru/ege_cat/25)

1. Механическое движение

2. Движение под действием силы тяжести

4) Кликаем на урок из ГИА --> переходим на страницу с уроком

http://vuroki.ru/urok_gia/n/m

5) Должны присутствовать хлебные крошки

6) Н1 для уроков ГИА - это:

Пример Н1:

ГИА - Математика. Дробные выражения

7) тот же что и Н1. </p><p>============================================= </p><p> ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ И ДЛЯ ЕГЭ </p><p> </p><p>1) Кликаем ЕГЭ --> Математика </p><p>URL: <a href="http://vuroki.ru/uroki/ege_matematika.html">http://vuroki.ru/uroki/ege_matematika.html</a> </p><p><title>ЕГЭ по математике

Берутся из cate keys where id == ‘0’

H1: Готовимся к ЕГЭ по математике

Дальше идет список с видео-уроками (пример страницы http://vuroki.ru/ege_cat/25)

1. Задачи с процентами

2. Основное тригонометрическое тождество

2) Кликаем ЕГЭ --> Физика:

URL: http://vuroki.ru/uroki/ege_fizika.html

ЕГЭ по физике

Берутся из cate keys where id == ‘0’

H1: Готовимся к ЕГЭ по физике

Дальше идет список с видео-уроками (пример страницы http://vuroki.ru/ege_cat/25)

1. Механическое движение. Часть 1

2. Движение под действием силы тяжести. Часть 1

3) Кликаем на урок из ЕГЭ --> переходим на страницу с уроком

http://vuroki.ru/urok_ege/n/m

4) Должны присутствовать хлебные крошки

5) Н1 для уроков ЕГЭ - это:

Пример Н1:

ЕГЭ - Математика. Задачи с процентами

6) тот же что и Н1.</p>