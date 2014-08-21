Сайт на половину готов, его резервная копия имеется. Для развертывания нужен скрипт restore.php (есть). Необходимо привести его в соответствие с тех заданием. Цену прошу указывать. Сроки поджимают. Пишите пожалуйста сообщения. Недостающие дополнительные файлы ...
Добавить в меню сайта два новых раздела
1) Добавить в меню пункт ГИА (между 9 и 10 классом) с подпунктами «Математика» берётся из таблицы cate where class == ‘222’. «Физика» - берётся из таблицы cate where class == ‘222’
2) Страница ГИА --> Математика:
URL: http://vuroki.ru/uroki/gia_matematika.html
ГИА по математике
Берутся из cate keys where id == ‘222’
H1: Готовимся к ГИА по математике
Дальше идет список с видео-уроками (пример страницы http://vuroki.ru/ege_cat/25)
1. Дробные выражения. Часть 1
2. Выражения содержащие квадратный корень
3) Страница ГИА --> Физика:
URL: http://vuroki.ru/uroki/gia_fizika.html
ГИА по физике
Берутся из cate keys where id == ‘222’
H1: Готовимся к ГИА по физике
Дальше идет список с видео-уроками (пример страницы http://vuroki.ru/ege_cat/25)
1. Механическое движение
2. Движение под действием силы тяжести
4) Кликаем на урок из ГИА --> переходим на страницу с уроком
5) Должны присутствовать хлебные крошки
6) Н1 для уроков ГИА - это:
Пример Н1:
ГИА - Математика. Дробные выражения
7) тот же что и Н1. </p><p>============================================= </p><p> ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ И ДЛЯ ЕГЭ </p><p> </p><p>1) Кликаем ЕГЭ --> Математика </p><p>URL: <a href="http://vuroki.ru/uroki/ege_matematika.html">http://vuroki.ru/uroki/ege_matematika.html</a> </p><p><title>ЕГЭ по математике
Берутся из cate keys where id == ‘0’
H1: Готовимся к ЕГЭ по математике
Дальше идет список с видео-уроками (пример страницы http://vuroki.ru/ege_cat/25)
1. Задачи с процентами
2. Основное тригонометрическое тождество
2) Кликаем ЕГЭ --> Физика:
URL: http://vuroki.ru/uroki/ege_fizika.html
ЕГЭ по физике
Берутся из cate keys where id == ‘0’
H1: Готовимся к ЕГЭ по физике
Дальше идет список с видео-уроками (пример страницы http://vuroki.ru/ege_cat/25)
1. Механическое движение. Часть 1
2. Движение под действием силы тяжести. Часть 1
3) Кликаем на урок из ЕГЭ --> переходим на страницу с уроком
4) Должны присутствовать хлебные крошки
5) Н1 для уроков ЕГЭ - это:
Пример Н1:
ЕГЭ - Математика. Задачи с процентами
6) тот же что и Н1.</p>
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