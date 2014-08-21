Веб-разработчик (PHP-Yii2)
Я веб-разработчик с опытом работы более 5-ти лет.
Специализируюсь на backend-разработке - мне интересно все, что "под капотом" у веб-проектов.
Сложная бизнес-логика - это то, чем я хочу и могу заниматься.
Практически все проекты я разрабатываю на фреймворке Yii2. Я считаю его лучшим для создания проектов любой сложности - от сайтов-визиток до корпоративных CRM.
Типы проектов, с которыми я работал непосредственно:
- Сайт-визитка
- Электронная запись к врачу
- Телеграм-бот
- Корпоративный сайт
- Корпоративная CRM
- Личный кабинет абонента
- Каталог статей для внутреннего пользования (wiki)
- Парсер логов с последующим форматированием данных в читаемый вид
- Проект, связанный с мониторингом абонентской сети
- Проект для рассылок уведомлений абонентам
- PHP
- MySQL
- Yii 2
- jQuery
- Twitter Bootstrap
Главное для меня в работе - это эффективность. Под этим понятием я подразумеваю максимально качественное выполнение задач в ограниченные сроки и за разумные деньги.
Скайп: olegserebryakoff
Email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Корпоративный сайт компании Etherway300 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
JavaScript
Всё понравилось!
Ответный отзыв
Спасибо, рекомендую к сотрудничеству!
$30
10 баллов
11 лет назад
задача была не простая так как сайт самописный. Олег справился с задачей на отлично. Я остался очень доволен. Рекомендую всем....
Ответный отзыв
С Владимиром приятно иметь дело. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Хорошая коммуникация. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
2 отзыва
$5/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга