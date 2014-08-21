CTR

Олег CTR

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-разработчик (PHP-Yii2)

Я веб-разработчик с опытом работы более 5-ти лет. 

Специализируюсь на backend-разработке - мне интересно все, что "под капотом" у веб-проектов. 

Сложная бизнес-логика - это то, чем я хочу и могу заниматься.

Практически все проекты я разрабатываю на фреймворке Yii2. Я считаю его лучшим для создания проектов любой сложности - от сайтов-визиток до корпоративных CRM.

Типы проектов, с которыми я работал непосредственно:

  • Сайт-визитка
  • Электронная запись к врачу
  • Телеграм-бот
  • Корпоративный сайт
  • Корпоративная CRM
  • Личный кабинет абонента
  • Каталог статей для внутреннего пользования (wiki)
  • Парсер логов с последующим форматированием данных в читаемый вид
  • Проект, связанный с мониторингом абонентской сети
  • Проект для рассылок уведомлений абонентам
Технологии, которые я активно использую в работе:

  • PHP
  • MySQL
  • Yii 2
  • jQuery
  • Twitter Bootstrap
Я стараюсь придерживаться консервативного подхода и использовать только проверенные временем и рынком технологии.

Главное для меня в работе - это эффективность. Под этим понятием я подразумеваю максимально качественное выполнение задач в ограниченные сроки и за разумные деньги.

Скайп: olegserebryakoff

Email: [email protected]

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Отзывы заказчиков

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
JS программирование
JavaScript
Всё понравилось!
Спасибо, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
vvvv5
48 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Добавить в меню сайта два новых раздела
задача была не простая так как сайт самописный. Олег справился с задачей на отлично. Я остался очень доволен. Рекомендую всем....
С Владимиром приятно иметь дело. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Хорошая коммуникация. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$5/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга