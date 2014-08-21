Веб-разработчик (PHP-Yii2)

Я веб-разработчик с опытом работы более 5-ти лет.

Специализируюсь на backend-разработке - мне интересно все, что "под капотом" у веб-проектов.

Сложная бизнес-логика - это то, чем я хочу и могу заниматься.

Практически все проекты я разрабатываю на фреймворке Yii2. Я считаю его лучшим для создания проектов любой сложности - от сайтов-визиток до корпоративных CRM.

Типы проектов, с которыми я работал непосредственно:

Сайт-визитка

Электронная запись к врачу

Телеграм-бот

Корпоративный сайт

Корпоративная CRM

Личный кабинет абонента

Каталог статей для внутреннего пользования (wiki)

Парсер логов с последующим форматированием данных в читаемый вид

Проект, связанный с мониторингом абонентской сети

Проект для рассылок уведомлений абонентам

Технологии, которые я активно использую в работе:

PHP

MySQL

Yii 2

jQuery

Twitter Bootstrap

Я стараюсь придерживаться консервативного подхода и использовать только проверенные временем и рынком технологии.

Главное для меня в работе - это эффективность. Под этим понятием я подразумеваю максимально качественное выполнение задач в ограниченные сроки и за разумные деньги.

Скайп: olegserebryakoff

Email: [email protected]