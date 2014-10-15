JS программирование

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Завершен7 заявок304 просмотра

1. Косяк с высотой страницы.

2. Время для каждого слайда.

3. Не работает ссылка с окном кода в выезжающих страницах.

4. Дописать функционал для перехода на страницы.

JavaScript
11 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

CTR
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Всё понравилось!
Спасибо, рекомендую к сотрудничеству!
CrazyBoris
Максим 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$67
1 день
Понравилось всё! Высокое качество работы, общение на уровне (всегда вежливо), сроки чуть больше, чем договаривались, но меня вполне устроило. Спасибо!
Выполненную работу оплачивал в срок. Рабочие моменты без проблем можно было обсудить

Заявки фрилансеров

CTR
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
CrazyBoris
Максим 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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