Авторизация на сайте через соц. сети

Здравствуйте!

Есть покупной скрипт на шаблонизаторе smarty. Авторизация через соц. сети есть, но только FB и твиттер.

Надо добавить vk.com, ok.ru и ulogin.ru из которого будут исключены уже имеющиеся на сайте сети.

Лучше, чтобы изменений в существующих файлах было по минимуму, тк скрипт иногда обновляется. Надо сделать отдельными файлами (шаблонами) которые подтягивать в уже существующие.

Скрипт скину - можно делать на денвере, если удобно.