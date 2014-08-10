Уважаемые фрилансеры, Мы ищем фрилансера/ов которые смогут с нами работать с нашими проектами. На данный момент есть два проекта. Задание описаны ниже по ссылкам. Очень важно: Оплата будет производиться при помощи ...
Перемешать текст + добавить пару слов
Приветствую.
Нужен простой скрипт, который перемешивает строчки и добавляет в конце пару слов.
ТЗ в приложении. Желательно сделать сегодня-завтра.
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