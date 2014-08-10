Перемешать текст + добавить пару слов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки251 просмотр

Приветствую.

Нужен простой скрипт, который перемешивает строчки и добавляет в конце пару слов.

ТЗ в приложении. Желательно сделать сегодня-завтра.

11 лет назад
Nukler
Бунин 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

forset
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Ещё одно быстрое и точное выполнение проекта.
Хорошо сформулированная задача, своевременная оплата. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

forset
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Завершение сайтов/джумла, виртуемарт, soap

    $250

    Уважаемые фрилансеры, Мы ищем фрилансера/ов которые смогут с нами работать с нашими проектами. На данный момент есть два проекта. Задание описаны ниже по ссылкам. Очень важно: Оплата будет производиться при помощи ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить партнерку booking.com по примеру

    $15

    Есть сайт с перечнем достопримечательностей http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1000776-Kostel-Sv-Antoniya , для каждой из них известны координаты GPS. По известным координатам нужно получить с сайта booking.com ближайшие отели в радиусе R км и вывести их списком на странице. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • JS скрипт для хлебных крошек

    $10

    Реализовать выпадающее меню для хлебных крошек, как здесь http://prom.ua/p41112469-galogennaya-lampa-narva.html Только добавить еще возможность фильтровать список путем ввода части из названия. Само меню представлено в виде jSON массива вот так, http://galleryua.com/photo/hlebnye.php?id=23 ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP Скрипт загрузки изображений

    $10

    Нужнен простой скрипт массовой загрузки изображений. (PHP) Форма простая Выбор файлов + 2 кнопки (Загрузить, Очистить папку) Делать должен следующие: 1) Выбираем изображения(Массовая загрузка) 2) Заливаем в папку img(например) (папка ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать новый скрипт на базе существующего

    $50

    Требуется сделать копию скрипта на базе существующего с небольшими изменениями. Будет предоставлен доступ к скрипту на девелоперской версии сайта. Довольно простая задачка. тз в прикрепленном файле. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • API Яндекс остров

    $50

    Необходимо сделать яндекс остров ф котором будет форма заказа такси http://www.odincovo-taksi.ru/book-online/ Пример формы заказа в острове:

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать модуль для SMF

    Инвайтинг, типа Invitation System Его и можно за основу взять, выставление кол-ва инвайтов для рангов, время жизни инвайта, и т.п. опции чтоб остались. Но нужно добавить, чтобы вся ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить верстку и добавить скрипт

    Проект для того, кто сразу готов начать работу. Задание такое: есть верстка для блока, надо внести в неё правки и привязать скрипт смены картинок, который уже тоже есть ещё раз повторюсь, работа ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад