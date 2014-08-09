Написать модуль для SMF

Инвайтинг, типа Invitation System

Его и можно за основу взять, выставление кол-ва инвайтов для рангов, время жизни инвайта, и т.п. опции чтоб остались.

Но нужно добавить, чтобы вся история кто кого пригласил сохранялась. Чтобы можно было вызвать эту историю для конкретного ника в виде дерева, чтобы легко было банить или удалять, типа не понравилось что кто-то приглашает левоту всякую - выставил галочками и удалил одной кнопкой всю цепочку.

Более детально не думал еще, что там должно быть. Можно обсудить будет конкретней если найдется желающий взяться за подобную работу.

Для тех кто не сталкивался с SMF то моды там делаются просто, в файлах сетапа указывается просто кусок существующего кода и файл где его искать, и указывается что с ним сделать, заменить, добавить после или до нужный кусок. Но разбираться с самим кодом движка придется все-равно, чтобы понять куда и что добавлять ) исходный код открыт и неплохо комментирован.

Пишите желаемый размер оплаты и сроки, обсудим.