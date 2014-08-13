PHP скрипт создание изображения из текста

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок218 просмотров

Нужно сделать скрипт, который из любой текстовой строки сделает картинку. Должна поддерживаться латиница и кириллица.

варианты.

1. На прозрачном фоне

2. На заданном фоне.

3. на другой картинке

Необходимо иметь возможность закруглить края, если это не прозрачный фон.

Скрипт должен вызываться с такими параметрами

str = текст

font = шрифт

size = размер

type = тип

color = цвет.

Возможно еще какие-то незначительные параметры чуть позже добавлю..

PHP
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

masterklavi
Рахим 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу! Рахим отлично справился с работой!
Грамотный заказчик

Заявки фрилансеров

masterklavi
Рахим 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад