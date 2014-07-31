Рахим Ерматов [ masterklavi ]
Гарантии, Качество и Короткие сроки.
Опыт программирования составляет 9 лет.
email: [email protected]
skype: masterklavi
icq: 687202193
mail.ru агент: [email protected]
####### Услуги #######
== Скрипты
* парсеры объявлений
* парсеры интернет магазинов
* парсеры любых сайтов
* парсеры поисковых систем Yandex, Google, etc
* парсеры ключевиков и сервисов статистики (wordstat, etc)
* парсеры файлов различных форматов
* получение данных WHOIS
* получение списков WhatsApp контактов
* парсеры динамически подгружаемых данных
* получение списков профилей социальных сетей
* парсеры статей
* автоматизация действий на защищённых сайтах
* прохождение регистрации на нагруженных сайтах
* автоматические публикации
* автоматические обработчики различных форматов
* скрипты под социальные сети
* взаимодействие с API (VK, FB, Twitter, OK, Google, Яндекс)
* шифрование скриптов
* расшифровка закодированных скриптов
* рассылки по WhatsApp
* взаимодействие с SMS сервисами
Технологии:
C, PHP, Java, Javascript, Python, JSON, XML, HTTP, XLS, API, Linux, Cron, cURL, одно- и много-поточные приложения, обход капчи любого вида (+nocaptcha), использование прокси, эмуляция реального пользователя, исполнение JS.
Примеры скриптов:
* автоматизация получения визы на сайте консульств (капча, прокси);
* отправка сообщений владельцам доменов;
* получение списка популярных твитов через Twitter API;
* рассылка сообщений по WhatsApp;
== Веб-разработка
* доработка backend сайтов (в том числе самописных)
* доработка вёрстки сайтов
* добавление функционала
* исправление ошибок
* усиление безопасности сайтов
* написание плагинов и модулей к CMS и фреймворкам
* сокращение времени открывания сайта в 10-100 раз
* оптимизация запросов к СУБД
* уменьшение нагрузки ЦПУ, потребления ОЗУ
* написание API
* переход на другую СУБД
* разработка Веб-служб
* настройка авторизации через OAuth
* работа с Email
* работа с SMS
* написание модулей для сложных вычислений в PHP
Технологии:
C, PHP, ООП, Паттерны, GIT, SVN, Java, JSP, Javascript, CSS, XML, HTML, Bootstrap, AJAX, jQuery, Mootools, Wordpress, Zend Framework, Linux, MySQL, SQLite, PostgreSQL, HTTP, API, REST, APC, Memcached, Opcache, oAuth, SMTP, POP, IMAP.
== Техническая поддержка сайтов
* настройка безопасности сервера
* очистка сервера от зловредностей
* резервное копирование данных
* подбор хостинга
* мониторинг сайта
* настройка серверного ПО
* оптимизация отдачи сайта сервером
* улучшение показателей Google Page Speed, Y-Slow
Технологии:
Linux, HTTP, PHP, Apache, nginx, PHP-FPM, MySQL, PostgreSQL, APC, Memcached, Opcache.
== Обучение
* курсы по веб-разработке
* курсы по программированию на c, php, java (android, MIDLet, java se), JavaScript
* курсы по администрированию СУБД (MySQL, SQLite)
* курсы по безопасности сайта
* курсы по оптимизации работы сайта
Виды:
Полные курсы, отдельные уроки, тематические лекции, раскрытие специфических вопросов, обсуждение проектов, передача методических пособий для самостоятельного обучения.
####### Принцип работы #######
* низкобюджетные проекты (до 300 USD):
50% предоплата
50% оплата после передачи работ
* среднебюджетные проекты (от 300 до 1000 USD):
40% начало работ
30% после выполнения половины работ
30% после передачи работ
* высокобюджетные проекты (от 1000 USD):
30% начало работ
далее: поэтапно
Примечание: по личной договоренности способ оплаты может изменяться
* начало работы после обсуждения и выбора исполнителем на сайте
* прекращение работы после молчания закачика более недели
* первоначальная стоимость не меняется, если заказчик не меняет объём работ
* предоплата не возвращается после начала работ, если заказчик передумал работать
* технические детали написания приложения не разглашаются до предоплаты
* строгое соблюдение сроков
* довожу всю работу всегда до конца
* поддержка написанных приложений в течение 1 месяца
####### Оплата #######
* Webmoney
* Яндекс.Деньги
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!