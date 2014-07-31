Программирование, Веб-разработка, Парсеры/Скрипты, Оптимизации,Безопасность

Рахим Ерматов [ masterklavi ]

Гарантии, Качество и Короткие сроки.

Опыт программирования составляет 9 лет.

email: [email protected]

skype: masterklavi

icq: 687202193

mail.ru агент: [email protected]

####### Услуги #######

== Скрипты

* парсеры объявлений

* парсеры интернет магазинов

* парсеры любых сайтов

* парсеры поисковых систем Yandex, Google, etc

* парсеры ключевиков и сервисов статистики (wordstat, etc)

* парсеры файлов различных форматов

* получение данных WHOIS

* получение списков WhatsApp контактов

* парсеры динамически подгружаемых данных

* получение списков профилей социальных сетей

* парсеры статей

* автоматизация действий на защищённых сайтах

* прохождение регистрации на нагруженных сайтах

* автоматические публикации

* автоматические обработчики различных форматов

* скрипты под социальные сети

* взаимодействие с API (VK, FB, Twitter, OK, Google, Яндекс)

* шифрование скриптов

* расшифровка закодированных скриптов

* рассылки по WhatsApp

* взаимодействие с SMS сервисами

Технологии:

C, PHP, Java, Javascript, Python, JSON, XML, HTTP, XLS, API, Linux, Cron, cURL, одно- и много-поточные приложения, обход капчи любого вида (+nocaptcha), использование прокси, эмуляция реального пользователя, исполнение JS.

Примеры скриптов:

* автоматизация получения визы на сайте консульств (капча, прокси);

* отправка сообщений владельцам доменов;

* получение списка популярных твитов через Twitter API;

* рассылка сообщений по WhatsApp;

== Веб-разработка

* доработка backend сайтов (в том числе самописных)

* доработка вёрстки сайтов

* добавление функционала

* исправление ошибок

* усиление безопасности сайтов

* написание плагинов и модулей к CMS и фреймворкам

* сокращение времени открывания сайта в 10-100 раз

* оптимизация запросов к СУБД

* уменьшение нагрузки ЦПУ, потребления ОЗУ

* написание API

* переход на другую СУБД

* разработка Веб-служб

* настройка авторизации через OAuth

* работа с Email

* работа с SMS

* написание модулей для сложных вычислений в PHP

Технологии:

C, PHP, ООП, Паттерны, GIT, SVN, Java, JSP, Javascript, CSS, XML, HTML, Bootstrap, AJAX, jQuery, Mootools, Wordpress, Zend Framework, Linux, MySQL, SQLite, PostgreSQL, HTTP, API, REST, APC, Memcached, Opcache, oAuth, SMTP, POP, IMAP.

== Техническая поддержка сайтов

* настройка безопасности сервера

* очистка сервера от зловредностей

* резервное копирование данных

* подбор хостинга

* мониторинг сайта

* настройка серверного ПО

* оптимизация отдачи сайта сервером

* улучшение показателей Google Page Speed, Y-Slow

Технологии:

Linux, HTTP, PHP, Apache, nginx, PHP-FPM, MySQL, PostgreSQL, APC, Memcached, Opcache.

== Обучение

* курсы по веб-разработке

* курсы по программированию на c, php, java (android, MIDLet, java se), JavaScript

* курсы по администрированию СУБД (MySQL, SQLite)

* курсы по безопасности сайта

* курсы по оптимизации работы сайта

Виды:

Полные курсы, отдельные уроки, тематические лекции, раскрытие специфических вопросов, обсуждение проектов, передача методических пособий для самостоятельного обучения.

####### Принцип работы #######

* низкобюджетные проекты (до 300 USD):

50% предоплата

50% оплата после передачи работ

* среднебюджетные проекты (от 300 до 1000 USD):

40% начало работ

30% после выполнения половины работ

30% после передачи работ

* высокобюджетные проекты (от 1000 USD):

30% начало работ

далее: поэтапно

Примечание: по личной договоренности способ оплаты может изменяться

* начало работы после обсуждения и выбора исполнителем на сайте

* прекращение работы после молчания закачика более недели

* первоначальная стоимость не меняется, если заказчик не меняет объём работ

* предоплата не возвращается после начала работ, если заказчик передумал работать

* технические детали написания приложения не разглашаются до предоплаты

* строгое соблюдение сроков

* довожу всю работу всегда до конца

* поддержка написанных приложений в течение 1 месяца

####### Оплата #######

* Webmoney

* Яндекс.Деньги