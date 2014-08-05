Отвалился сервис gogetlinks.net

Был подключен сервис gogetlinks.net на сайт который сделан на WordPress

Всё работало, но якобы после обновления WP до версии 3.9.1 начали выпадать ошибки! После того как добавил ссылку, отправляю запрос на проверку, выпадает вот такая ошибка:

При проверке страницы наш робот получил ошибку 500. Необходимо устранить причину проблемы или повторить попытку позже, если вы уверены, что проблема имеет временный характер.