Отвалился сервис gogetlinks.net

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Завершен1 заявка110 просмотров

Был подключен сервис gogetlinks.net на сайт который сделан на WordPress

Всё работало, но якобы после обновления WP до версии 3.9.1 начали выпадать ошибки! После того как добавил ссылку, отправляю запрос на проверку, выпадает вот такая ошибка:

При проверке страницы наш робот получил ошибку 500. Необходимо устранить причину проблемы или повторить попытку позже, если вы уверены, что проблема имеет временный характер.

WordPress
11 лет назад
ivan94
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
20 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

masterklavi
Рахим 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Рахим справился с задачей на много быстрее заявленных сроков! Рекомендую как профессионала своего дела! Реализую уже не первый проект с Рахимом, очень доволен!
Рекомендую к сотрудничеству. Точно поставленная задача и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

masterklavi
Рахим 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад