Натянуть сайт на WordPress

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Закрыт8 заявок157 просмотров

Есть сайт западного производителя. Необходимо сделать точно такой же по дизайну и верстке сайт на WordPress.

Из функционала:

- мультиязычность (2 языка)

- каталог на 10 товаров

- новости

WordPress
11 лет назад
demon9
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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