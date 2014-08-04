Написать скрипт мейл рассылку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Нужно, сделать инструмент для рассылки писем, базы данных клинтов магазина, также с возможностью создавать шаблон и красиво оформить

11 лет назад
anosov
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров